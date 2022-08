El SAAS adjudica el transport sociosanitari a Creu Roja Andorrana

Actualitzada 11/08/2022 a les 06:29

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) va fer públic ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) l’adjudicació definitiva de la pròrroga extraordinària del conveni entre l’executiu, Creu Roja Andorrana i el SAAS per al transport sociosanitari. En aquest sentit, el BOPA apunta que s’atorgarà uns 30.000 euros mensuals estimats a Creu Roja Andorrana per a la realització del transport sociosanitari intern programat individual i col·lectiu.El SAAS va aprovar la proposta al consell directiu que va tenir lloc el 28 de juny, segons s’especifica al mateix edicte, i el termini d’execució és de l’1 de juliol al 30 de setembre d’aquest any. L’adjudicació s’ha fet sobre la base de la Llei de contractació pública i, de conformitat amb el Codi de l’Administració, es pot presentar un recurs administratiu davant el consell consultiu del SAAS en el termini d’un mes, tot i que se suspendria l’execució de l’edicte.