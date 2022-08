Detinguts 59 conductors en 2.416 controls d'alcoholèmia

Actualitzada 11/08/2022 a les 07:27

La policia ha donat per finalitzada la campanya de controls preventius d’alcoholèmia i droga, realitzada del 4 de juliol al 7 d’agost. En un mes els agents han fet 2.416 controls amb 99 persones positives (un 3,77% del total) i de les quals 59 han estat detingudes. Del total de casos positius, 40 han comportat sancions administratives per taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 a 0,80 g/l; 57 han estat detinguts per taxa superior a 0,80 g/l, dues per positius a tòxics, i a més hi ha hagut un arrestat per tenir el permís de conduir suspès.D’entre les persones detingudes, 55 són residents i 5 no residents. D’aquests, vuit són dones i 52 són homes. La policia concreta que 23 dels arrestats van donar una taxa d’alcohol d’entre 0,81 i 1,20 g/l; 18 d’entre 1,21 i 1,60 g/l; vuit entre 1,61 i 2,00 g/l, i vuit més van ser detingudes amb una taxa superior als 2,00 g/l. Tanmateix, la majoria tenen entre 26 i 40 anys, amb un total de 33 arrestats en aquesta franja d’edat, i 17 tenen més de 40 anys.