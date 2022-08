Campanya de control de motos i bicicletes

Actualitzada 11/08/2022 a les 12:42

La policia iniciarà una campanya de seguretat en el trànsit adreçada a motos, ciclomotors, VMP i bicicletes. En nota de premsa, informen que els controls s'iniciaran el dilluns vinent, 15 d'agost, a les 7 hores i s'allargaran fins el 28 d'agost a les 19 hores. La campanya comptarà amb controls preventius en matèria de seguretat viària per controlar les condicions tècniques i administratives dels vehicles tipus motocicletes, ciclomotors, VMP i bicicletes, així com per detectar imprudències o infraccions dels seus conductors.Els agents vigilaran que els vehicles no emetin sorolls superiors als reglamentaris; que els seus conductors circulin amb guants i casc homologat; que tinguin el distintiu d'inspecció tècnica de vehicles i assegurança, entre d'altres. A més, també es vigilaran imprudències com la conducció temerària o circular fora la velocitat permesa.