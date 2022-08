Actualitzada 11/08/2022 a les 19:05

La població de l'os bru al Pirineu és cada vegada més gran i, per tant, no és estrany que algun exemplar d'aquesta espècie que visqui a les regions veïnes pugui visitar en algun moment el Principat. És el que va succeir el passat 29 de juliol, quan una persona va albirar un os a una distància de tan sols 150 metres a la zona d'Ensegur ,en direcció al Coll d'Arenes, a Ordino. Tal com ha explicat el cap dels banders, Ferran Teixidó, "segurament l'os més vegades de les que ens pensem entra al territori andorrà, però la majoria de les vegades no ens adonem".