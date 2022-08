Molts pagesos van haver de replantar, per la la qual cosa hi haurà tabac als camps fins a final del mes de setembre

Un 40% de les plantes de tabac que es van plantar enguany al país es van haver de reposar en resultar afectades per un fong anomenat Rhizopus, que fa que no creixin i es morin. D’aquesta manera, van ser molts els agricultors de totes les parròquies que es van veure obligats a plantar de nou el mes de juliol per no perdre la possibilitat de comptar enguany amb aquest conreu, fet que provocarà que es produeixi un fet molt poc freqüent: que es vegi tabac plantat als camps al llarg de tres mesos.



Això ha comportat que hi hagi molts terrenys