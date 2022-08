Isolda presenta el seu primer EP, 'Tecno-pop barato'

Actualitzada 10/08/2022 a les 06:44

El grup Isolda, format per Bernat Torra i Cerni Casamajor, va publicar dilluns el seu primer EP, Tecno-pop barato. Els músics lauredians ja fa tres anys que componen junts. En aquest temps han creat “repertori d’estils molt variats” que han decidit agrupar en diferents projectes. En aquest sentit, el primer EP de la formació recull les cançons d’estil més electrònic-tecno. Tecno-pop barato és un títol molt significau per al grup. De fet, amb barato els músics fan referència al fet que han utilitzat el mínim de recursos musicals, tècnics i econòmics possibles, però sempre mirant d’oferir la millor qualitat possible. El seu objectiu principal és que la gent gaudeixi de la seva música i s’ho passi bé escoltant-la.L’àlbum es pot escoltar a totes les plataformes digitals i els músics avancen que preveuen treure un nou àlbum d’estil pop alternatiu a mitjan 2023.