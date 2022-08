Els partits de l'FC Andorra es podran veure per televisió al Principat

Actualitzada 10/08/2022 a les 13:28

Els partits de l'FC Andorra es podran veure en directe per televisió al Principat des del canal LaLiga SmartBankTV. Andorra Telecom ha informat en nota de premsa que seguirà oferint tot el futbol de la temporada 2022-2023 de les principals lligues espanyoles i europees, així com la Champions League i l'Europa League.En aquest sentit, els partits de l'FC Andorra es podran veure des del canal LaLiga SmartBankTV del paquet LaLiga de Movistar Plus+, que també inclou els canals LaLiga por M+ i DAZN LaLiga. La parapública informa que a partir de l'1 de setembre el preu del paquet passarà dels 25 als 30 euros al mes.D'altra banda, el paquet Liga de Campeones por M+, que oferirà els partits de la Champions League, l'Europa League i els millors partits de la Bundesligue, la Ligue 1 i la Sèrie A, manté el preu de 20 euros al mes.Els canals de futbol, tant de Movistar Plus+ com de DAZN, estaran disponibles a partir del 12 d'agost amb el descodificador d'Andorra Telecom i a l'aplicació de Movistar+.