Els contagis de covid baixen a 106 en l'última setmana

Actualitzada 10/08/2022 a les 16:50

La incidència de la covid segueix en descens amb poc més d'un centenar de positius en la darrera setmana, segons les dades de l'actualització sanitària feta pública aquesta tarda pel Govern. Salut ha detectat 106 contagis des de dimecres passat que situen el registre d'infeccions en 45.899 des del març del 2020 i els casos actius baixen a 193, que representen 45 menys dels que es van notificar fa set dies. El nombre d'altes suma 45.552 des del principi de la pandèmia amb les 151 que s'han donat en l'última setmana.La pressió sanitària es manté igual que la setmana anterior ja que hi ha dues persones afectades per la infecció ingressades en habitacions de planta de l'hospital. I les defuncions provocades pel virus segueixen en 154 després del traspàs d'un pacient que estava ingressat a l'UCI per la covid, que es va notificar dimecres passat.El Govern ha informat que ja s'han administrat 158.939 vacunes contra la covid, entre les quals hi ha 42.617 de terceres dosis i 621 persones han rebut la quarta inoculació que s'està administrant a majors de 60 anys i a persones vulnerables als efectes del virus.