El Superior anul·la l'ingrés a presó de Parramon

Actualitzada 10/08/2022 a les 12:02

L'advocat Josep Parramon no haurà d'entrar a la Comella per complir els 18 mesos de presó condicionals imposats per tenir pendent d'abonar part d'un deute a un client, segons ha decidit el Tribunal Superior en la notificació que avui publica el BOPA. Els magistrats de la Sala Penal han acceptat el recurs presentat per la defensa del lletrat l'abril passat contra l'aute de revocació de la pena condicional del març passat que havia dictat el Tribunal de Corts respecte a la sentència del 18 de gener del 2019 per l'impagament.El lletrat de Parramon havia al·legat que no podia fer front al pagament pendent, que havia d'abonar en un any com a condició per no haver de complir els 18 mesos de la condemna de manera ferma. perquè no tenia recursos ja que tenia embargaments del saig i no podia exercir per la inhabilitació que li va imposar la justícia. L'advocat va exposar davant el Superior que Parramon tenia pendent de pagament poc més de 40.000 euros al client alemany que el va denunciar per no retornar-li un dipòsit de 98.000 euros i havia satisfet ja més de 48.000 euros.L'ordre de presó dictada per Corts al març va provocar el rebuig dels companys de Parramon i prop d’un centenar d’advocats van signar una carta de suport contra l'ingrés a presó.