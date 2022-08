Dues persones ferides en un accident a Sant Julià

Actualitzada 10/08/2022 a les 20:17

Dues persones no residents han resultat ferides aquest migdia en un accident de trànsit amb dos vehicles implicats a Sant Julià de Lòria. Segons informa la policia, el sinistre ha tingut lloc a la carretera general 1, al punt quilomètric 4'900 a les 14 hores. En el sinistre hi ha hagut implicats dos turismes, un Land Rover model Ranger Rover amb matrícula del Principat, i un VW model Passat amb placa espanyola. El conductor i la passatgera del VW, una dona no resident de 30 anys i un home no resident de 25, han estat traslladats a l'hospital amb ferides que de moment no han transcendit.