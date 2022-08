Andorra Telecom alerta de diversos intents de 'phishing' per correu electrònic

Actualitzada 10/08/2022 a les 06:41

Andorra Telecom va informar ahir que s’havia detectat algun intent d’estafa mitjançant el correu electrònic. Així, la companyia va anunciar mitjançant les xarxes socials que s’estaven produint intents del que es denomina com a phishing. Una tècnica que buscar “pescar credencials” amb un missatge enganyós fent-se passar per una empresa privada. La parapública va alertar que el correu fraudulent informa de la realització d’un pagament el qual s’indica que “s’ha processat correctament”. A sota del missatge es demana que es faci clic a un enllaç per descarregar la factura de la compra realitzada. En el cas d’accedir a l’enllaç els estafadors poden aconseguir credencials personals o dades privades de comptes bancaris.Andorra Telecom va insistir ahir mitjançant les xarxes socials a no fer clic a l’enllaç, per evitar d’aquesta manera que es produeixi una pèrdua de les credencials.