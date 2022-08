Retencions de trànsit per la pluja

Actualitzada 09/08/2022 a les 19:40

Circulació fluida a tota la xarxa viària del principat. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) August 9, 2022

Les precipitacions que cauen des de les 15 hores han provocat diverses retencions de trànsit. Al llarg de la tarda, Mobilitat ha informat de trànsit dens a la sortida del Principat per Espanya i França, a l'avinguda Tarragona en ambdós sentits de la marxa, i a l'entrada de la Massana en sentit nord. Una situació ja habitual durant les tardes a la xarxa viària andorrana que s'ha vist agreujada avui per les pluges. Les retencions s'han solucionat a les 19 hores, segons Mobilitat.D'altra banda, aquesta tarda els bombers han hagut de fer dues actuacions a la via pública a causa de la pluja. Una a la rotonda del quilòmetre 0, on s'han aixecat les plaques del clavegueram, i la segona a la boca nord del túnel del Pont Pla, a la carretera general 3. El cap de guàrdia informa que el carril de baixada de la Massana direcció Escaldes ha estat tallat de les 16.30 a les 18.30 hores per "un toll d'aigua que dificultava la circulació". Tanmateix, l'avinguda Doctor Mitjavila ha estat tallada al trànsit durant 10 minuts a les 16.33 hores per "la forta pluja que ha caigut en poc temps" i que ha causat acumulacions d'aigua a la via.