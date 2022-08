Les matriculacions baixen un 18% al juliol

Actualitzada 09/08/2022 a les 07:33

Les matriculacions de vehicles continuen baixant. Una tendència que es confirma el juliol del 2022, tal com mostren les dades recollides pel departament d’Estadística. En concret, el mes passat es van matricular un 18,3% menys de vehicles que al juny. Segons el tipus d’energia, el vehicle més popular al juliol va continuar sent el de gasolina (233), seguit de lluny pel de gasoil (79).En total, el mes de juliol hi va haver 399 matriculacions al Principat, un 5,9% menys respecte a les 424 del mateix mes de l’any passat. La reducció més important és la dels camions i les camionetes, que han baixat un 36%, seguida de les de turismes, que han disminuït un 7,6%, i les de les motocicletes i ciclomotors, que han caigut un 3,7%. En canvi, els vehicles catalogats sota l’etiqueta altres han augmentat les matriculacions al juliol en un 60% respecte del mateix mes de l’any passat.