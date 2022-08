Crítiques a les despeses de personal del fons de pensions

Actualitzada 09/08/2022 a les 12:40

Les representants dels assalariats al consell d'administració de la CASS, Montserrat Martínez Vecina i Jacqueline Caubet Bringué, es mostren molt crítiques amb la gestió que s'està fent al fons de pensions per l'increment de despeses que s'està fent, segons han fet públic en un comunicat. Les dues escollides en les eleccions del 22 de juny expliquen que van votar en contra del pressupost del Fons de reserva de jubilacions (FRJ) del 2023 perquè asseguren que l'avantprojecte que es va presentar a la reunió del 5 d'agost "pretén induir a pensar, per error o omissió, que les despeses baixen i que els encarregats del fons estan fent una gestió econòmica eficient quan la realitat és ben diferent".Martínez i Caubet destaquen que la informació que les han facilitat mostra que "en partides com les comissions bancàries, les despeses de personal, les inversions, la despesa corrent ... s'està doblant i triplicant respecte al liquidat el 2021 i l'estimat per al 2022". I precisen que la lectura del pressupost per a l'exercici vinent "indueix a interpretar que es reduiran despeses" i qualifiquen com "una exageració" els percentatges d'increment de despeses previstos. Les dues representants dels assalariats asseguren que "aquest increment de despeses i personal no s'està veient reflectit en la millora de la rendibilitat del Fons que és l'objectiu principal".Les representants dels assalariats a la CASS assenyalen que a l'avantprojecte del pressupost del fons "s'evidencia una manca d'informació rellevant sense la que no és possible determinar si el pressupost és raonable o, al contrari, hi ha una desviació important de la realitat" precisant que només es compara el pressupost del 2023 amb el del 2022 "és a dir, previsions versus previsions". I incideixen que en cap moment es fa referència a la memòria als ingressos i despeses liquidats el 2021 o estimades pel 2022. Per això, recalquen que "no reflexa la imatge fidel de les despeses ni dels ingressos del fons, ja que no es pot comparar amb la realitat".