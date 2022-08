Actualitzada 09/08/2022 a les 11:47

#Avís Si reps aquest correu no facis clic a l'enllaç, #nopiquis! Es tracta d'un intent de #phishing o pesca de credencials. pic.twitter.com/S1tItZ1Zzo — Andorra Telecom (@AndorraTelecom) August 9, 2022

Andorra Telecom informa d'un intent de 'phishing' o pesca de credencials per correu electrònic. La parapública alerta que el correu fraudulent t'avisa que "el pagament s'ha processat correctament" i t'indica que facis clic a un enllaç per descarregar la factura. Andorra Telecom insisteix en no fer clic a l'enllaç, ja que es tracta d'un intent de pesca de credencials.