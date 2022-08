Un ciutadà belga gasta 5.400 euros per usar el mòbil a Andorra

Actualitzada 08/08/2022 a les 13:12

Un ciutadà de Bèlgica ha rebut una factura de 5.400 euros per usar el telèfon mòbil durant una visita al Principat. El consum es va disparar perquè va deixar l'aparell als fills per veure dibuixos animats i la connexió es va fer amb 4G, segons informen mitjans internacionals. La notícia especifica que l'usuari va rebre un SMS advertint-lo que havia superat el consum de 50 euros en roaming fora d'Europa i que la connexió s'hauria tallat.Dies després el client va comprovar que l'operadora, Telenet, considerava que havia tingut una despesa de 5.400 euros pel consum de 400 megues durant l'estada a Andorra. Les gestions que va fer amb l'operadora en tornar a Bèlgica van ser infructuoses i se li va tallar la línia de mòbil. Finalment, la companyia ha anul·lat el càrrec dels 5.400 euros en reconèixer que el client havia activat el servei que interromp el roaming quan se sobrepassen els 50 euros de consum però per un error humà no s'havia arribat a bloquejar aquest servei en itinerància.