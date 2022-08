Fi de les retencions a Sant Julià pel retorn del pont

Actualitzada 08/08/2022 a les 19:15

L'entrada de vehicles al Principat per la frontera sud ha provocat retencions durant una hora, ja que s'han iniciat abans de dos quarts de set de la tarda i han finalitzat pels volts d'un quart de vuit, segons ha informar Mobilitat. El trànsit ha estat molt dens per accedir des de la duana del riu Runer i per passar Sant Julià per l'afluència de vehicles que tornen del pont de tres dies que ha gaudit part de la població per la festivitat avui a Andorra la Vella per la celebració de la festa major.