Les matriculacions es redueixen un 6% al juliol

Els concessionaris de vehicles han fet 399 matriculacions durant el juliol que representen un 5,9% menys respecte a les 424 que van fer el mateix mes de l'any passat, segons informa Estadística aquest matí. La reducció ha estat més important en camions i camionetes, que han baixat un 36%, i les de turismes han disminuït un 7,6% en passar de les 276 de fa un any a 255 el mes passat i augmenten els de la categoria altres.El balanç anyal continua però sent positiu. L'acumulat de matriculacions des del gener al juliol se situa un 8,4% per sobre del del 2021. L'any passat els set primers mesos de l'any es van vendre 2.601 vehicles i aquest exercici ja s'ha arribat a les 2.831 operacions, segons l'informe d'Estadística. El major increment es registra aquest any en la vende de motocicletes i ciclomotors que ha crescut un 24,8% en passar de 549 a 685 i la variació en la venda de turismes és del 3,2%, ja que de les 1.803 transaccions del 2021 s'ha pujat a 1.860 des del gener del 2022.