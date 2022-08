L’associació s’acaba desintegrant després de la falta de membres

La Unió de Bars d’Andorra ja no existeix. L’associació que aplegava bars i pubs del Principat no ha pogut fer front a l’impacte que ha patit aquest sector durant la crisi de la Covid i ha acabat per desintegrar-se. Un dels seus representants, Francesc Medina, va explicar que després que ell tanqués el seu local, la Unió de Bars va acabar per desintegrar-se. De fet, Medina destaca que ell mateix va patir els efectes de la pandèmia, la qual el va impactar de tal manera que va haver d’acabar de tancar el seu negoci després de perdre el seu local.



