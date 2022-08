Desavinences entre els promotors del projecte i el propietari dels terrenys situats a Auvinyà els obliguen a buscar un nou emplaçament

L’escola per formar guardaespatlles tira endavant. Així ho afirmen els seus promotors malgrat que no ho farà en els terrenys on inicialment s’havia previst. Les desavinences amb el propietari de l’emplaçament situat a Auvinyà han obligat els promotors a retirar el projecte i buscar una nova ubicació en una nova parròquia, malgrat que encara no han avançat on serà. Segons els impulsors de la iniciativa, el propietari del terreny va trencar el pacte que tenien de manera unilateral. Afirmen, de la mateixa manera, que tampoc estaven contents amb el tracte rebut, especialment perquè consideraven que les obres que s’estaven fent