El preu de la benzina baixa un 2,5% i el del gasoil s'estabilitza

Actualitzada 08/08/2022 a les 11:12

L'augment generalitzat dels preus mitjans dels carburants s'ha frenat al juliol en comparació amb les xifres del juny amb una baixada de les benzines i estabilitat del gasoil, segons les xifres fetes públiques avui per Estadística. L'informe indica que la gasolina sense plom de 95 octants costava el mes passat un 2,5% menys que el juny i un 2,4% menys en el cas dels 98 octants, i les tarifes del gasoil de locomoció i de locomoció millorat han estat les mateixes que les del juny. L'única variació a l'alça es va produir en el gasoil de calefacció que es va encarir un 2,9%. L'encariment respecte al juliol del 2021 és del 60,9% en el del gasoil per circular, un 59,2% per a la gasolina sense plom de 95 octans i d'un 80,3% per al gasoil de locomoció.La moderació del juliol no repercuteix gaire en l'evolució de preus acumulada en els set primers mesos del 2022. Els carburants costaven a finals del mes passat de mitjana gairebé el doble que el juliol del 2021. La pujada de la gasolina de 95 ha estat del 39,7% i del 37,7% la de 98, i el gasoil de locomoció suma un increment del 66%.