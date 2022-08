El centre de resolució de conflictes ja té el primer cas

Actualitzada 08/08/2022 a les 06:42

El Centre de resolució de conflictes empresarials (CRCE), que tot just fa un mes que es va posar en marxa, ja ha rebut el primer cas. Així ho va explicar Pilar Escaler, directora de la Cambra de Comerç, Indústria iServeis, que és l’entitat que l’ha impulsat. L’objectiu d’aquesta nova institució és que cada vegada siguin menys els casos de discussions entre diferents parts les que arriben a la Justícia. Escaler va manifestar que ja s’està començant a donar a conèixer aquesta nova iniciativa entre les empreses, amb la qual cosa es preveu que cada vegada siguin més els contractes que incloguin una clàusula que fixi el sistema arbitral per a resoldre les disputes de caràcter laboral, empresarial o mercantil que es puguin produir. “Es tracta d’un procés molt lent i ara toca picar pedra”, va indicar la directora de la Cambra de Comerç. L’avantatge principal d’aquest sistema de mediació és que és molt més àgil que el judicial, però ha de ser acceptat per les dues parts perquè es posi en marxa.