Arrestat un jove de 26 anys per amenaçar de mort la dona

Actualitzada 08/08/2022 a les 16:40

Un resident de 26 anys va ser arrestat divendres a les 22.40 hores a Ordino en haver denunciat la seva dona "maltractaments i amenaces de mort en l'àmbit domèstic", segons indica la policia en el balanç setmanal. Els agents van fer una recerca de la parella de la denunciant i el van detenir per les manifestacions de la dona com presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.El cos de seguretat ha informat d'una altra intervenció per violència domèstica que es va produir dimecres de la setmana passada poc després de les dues de la matinada a Sant Julià. Els agents van detenir un resident de 36 anys en ser requerits per una discussió verbal que va acabar en una agressió a la parella. Quan els efectius de la policia van notificar-li que quedava arrestat l'home va reaccionar "de manera desproporcionada envers els funcionaris", indica el cos. La detenció es va fer sota l'acusació dels declites contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic, contra la llibertat per les amenaces i contra l'honor per les injúries que va proferir, detalla la policia.La desobediència i resistència a l'autoritat va ser el motiu de la detenció d'un resident de 39 anys a la capital dimecres passat a un quart de cinc de la tarda. L'home va participar en una discussió en una estació de servei entre tres clients "per temes banals", assenyala la policia explicant que va ser arrestat perquè "en tot moment té una actitud arrogant envers els funcionaris i fa cas omís i es resisteix a les indicacions donades pels agents" que van ser requerits a la benzinera.L'enfrontament amb els efectius del cos de seguretat va acabar sent la causa de la detenció d'un turista de 55 anys al Pas de la Casa dijous passat a les 21.34 hores. La policia especifica que van ser avisats en un local de restauració perquè hi havia una persona que no deixava de molestar a la resta de clients i quan van arribar els agents va mostrar "una actitud arrogant i desproporcionada" amb la patrulla que va motivar l'arrest pels presumptes delictes d'amenaces i injúries.