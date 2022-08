Prada tractarà sobre l'àrea funcional Andorra-Pirineu

Actualitzada 07/08/2022 a les 12:03

La diada andorrana de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) a Prada de Conflent se celebrarà el dissabte 20 d’agost. Enguany la temàtica escollida per a la jornada dedicada al Principat que organitza la Societat Andorrana de Ciències és l’àrea funcional Andorra-Pirineu. Segons el text que es pot trobar a la pàgina web de l’UCE amb relació a la diada, s’ha escollit aquest tema perquè el model de desenvolupament mundial dominant avui en dia és la globalització. “Per a poder ser presents en aquesta nova escala i no desaparèixer ni convertir-nos en espai marginal, ja no són vàlides les estratègies anteriors de tancar-se o viure sota l’ala de l’estat que tanca les fronteres”, assenyala el text, que afegeix: “es fa necessària la creació d’àrees més potents, és a dir, més grans, i que incorporin nous projectes econòmics que dotin realment de noves funcions al territori, vertebrant-lo i generant una àrea funcional específica i nova”.Després d’indicar que “cal assumir una nova escala d’actuació que permeti als territoris de ser presents, amb entitat pròpia, en el nou marc general de globalització, però també tenir més força per a equilibrar-se conjuntament a nivell interior i no restar indefensos davant les accions extractivistes, indiscriminades i inesperades provinents de l’exterior global”; es recorda que “la UE ja ha incorporat la idea d’àrees funcionals en la darrera convocatòria d’ajuts”.“Els pirinencs d’Andorra, de l’Arieja, de l’Alt Urgell, de la Cerdanya del sud i del nord, dels Pallars i del Pirineu Oriental podem millorar el nostre futur conjunt creant l’Àrea Funcional Andorra-Pirineu”, finalitza el text introductori de la jornada andorrana.