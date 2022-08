Les pluges deixen 48,9 mm d'aigua acumulada a Borda Vidal

Avís groc per tempestes a la tarda

Actualitzada 07/08/2022 a les 11:18

No s’esperen canvis en la situació meteorològica respecte els dies precedents: es manté la tendència de matins assolellats️, i tardes amb ruixats tempestuosos que afectin tot el territori⛈️, encara que de manera desigual.

⚠️#Avís_groc.

Les precipitacions dels darrers tres dies han deixat registres "desiguals" al país, segons informa el servei de Meteorologia a través del seu compte de Twitter. En aquest sentit, destaca les màximes acumulacions al nord i sobretot al sud, mentre que al centre haurien estat més minses. La Borda Vidal ha estat el punt on més aigua s'ha acumulat, amb una xifra de 48,9 mm, seguit per Aixàs amb 34,1 mm i Sorteny amb 31,5 mm.Meteo manté actiu l'avís groc pels ruixats que podrien repetir-se aquesta tarda a tot el territori i ser "localment de caràcter tempestuós". Tanmateix, apunten que pels propers dies "no s'esperen canvis en la situació meteorològica", mantenint la tendència de matins assolellats i tardes amb precipitacions.