La vicepresidenta de GosSOS tem que la situació pugui empitjorar durant el mes d’agost

La situació a la gossera no ha millorat pel que fa al nombre d’animals que està acollint amb relació a un mes enrere, quan les instal·lacions ja es trobaven al límit del col·lapse. Així ho va anunciar aquest dijous Audrey Montel, vicepresidenta de l’Associació GosSOS. “Seguim tenint massa gossos” afirmava mentre detallava que la protectora, que té una capacitat per emparar 42 animals, aixopluga actualment 35 gossos. “El període de vacances estivals que arriba ens fa una mica de por” admetia Montel referint-se a aquest mes d’agost, que tot just comença. “En aquesta època sempre hi ha molts abandonaments, és