“Defensar l'alta velocitat als Pirineus és no entendre el món”

Aposta per connectar andorra de manera sostenible a través del ferrocarril. Creu que podria arribar a barcelona en 2:30h per 688 milions.

Pau Noy és enginyer i presideix la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. Defensa que el ferrocarril és el transport del futur, perquè elimina la dependència del petroli i redueix les emissions. Creu que es podria connectar Andorra amb Barcelona en menys de tres hores.



Creu que és possible connectar Barcelona i Andorra en 2:30 hores. Defensa una línia d’alta velocitat per aquest enllaç?

No, amb una línia convencional. Defensar l’alta velocitat en aquest cas és no entendre el món. L’alta velocitat és per grans concentracions en territoris fàcils de treballar. Aquí, el 80% de la via ja està feta i només cal