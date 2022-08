Un total de 400 pacients van ser ingressats a l'UCI l'any passat, 99 més que el 2020

Actualitzada 06/08/2022 a les 06:23

El Butlletí del Consell General va publicar en resposta a les preguntes formulades per la consellera general no adscrita, Carine Montaner, el nombre de miocarditis; accidents cardiovasculars; ictus i taquicàrdia; trombosis; suïcidis, i ingressats a l’UCI, des del 2019 fins al 2021. En aquest sentit, el nombre de pacients ingressats a l’UCI el 2019 va ser de 395, el 2020 de 301 i el 2021 de 400. Per altra banda, les dades recollides per Salut mostren que des del 2019 set persones han patit una miocarditis; 152 han tingut un infart agut de miocardi; 89 han estat diagnosticades amb trastorns de conducció i arrítmies cardíaques, i 330 han estat ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell amb ictus i trombosi cerebral. Finalment, les dades ja fetes públiques apuntaven que des del 2016 fins al 2020 s’han llevat la vida 18 homes i vuit dones.