La policia busca dues persones per estafar amb lingots d'or

La policia està buscant dues persones d’origen armeni, un home i una dona, que estarien intentant estafar botigues de compravenda de metalls preciosos amb lingots d’or falsificats. Ahir pels volts de les cinc de la tarda ho van intentar en un comerç d’aquest ram del Principat, però els responsables de la botiga van poder detectar abans de la transacció que els lingots d’or eren falsos. La parella els volia vendre com a peces de 24 quirats i quan els van pesar a la joieria eren de 21. Els presumptes estafadors intenten comercialitzar els lingots amb el certificat i el codi que és imprescindible per fer aquesta transacció, que podria estar falsificat.La policia, a més d’intentar capturar la parella, ha enviat una alerta al gremi de joiers del Principat per advertir-los que s’està intentant fer aquest tipus d’estafa. La situació està generant preocupació entre els membres del gremi.Durant els darrers anys i paral·lelament a la pujada del preu de l’or, s’ha incrementat el nombre de lingots d’or falsificats que arriben al mercat. Es tracta de falsificacions cada cop més sofisticades: lingots la capa exterior dels quals sí que és el que sembla, però que en comptes de tenir un cor d’or pur el tenen d’altres metalls com el tungstè, el més utilitzat per a aquests menesters, ja que té una densitat molt semblant a la de l’or.