Actualitzada 06/08/2022 a les 16:14

ORDINO LIMITA LA CONSTRUCCIÓ

Ordino ha estat la primera parròquia a fer un pas ferm per restringir un urbanisme que tots els grups representats al ple qualifiquen de “desbocat”. El comú va aprovar recentment i de forma unànime les modificacions del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) que hauran de servir perquè la corporació els mesos vinents freni el creixement de la construcció. L’objectiu és assolir un model d’urbanisme més sostenible i mantenir el compromís de Reserva de la Biosfera per la Unesco.

Xavier Espot va convidar ahir els comuns a reflexionar sobre el model de construcció a les parròquies i els va demanar adoptar una posició cohesionada que aposti per un creixement “sostenible” i “ordenat” del país. Un pas que ja han fet algunes corporacions, tal com va recordar el cap de Govern, fent referència a Ordino, que fa unes setmanes va modificar el pla d’ordenació i urbanisme parroquial per limitar la construcció. I és que la qüestió de l’habitatge va ser una de les principals preocupacions que els joves li van transmetre ahir durant la seva visita a la casa de colònies AINA.Un cop més, Espot va manifestar que la dificultat per accedir a l’habitatge és la “problemàtica social més important” que viu actualment el país, i va mostrar-se compromès a buscar solucions. En aquest sentit, va admetre la necessitat que Andorra continuï creixent, al·legant que “no podem aturar la construcció perquè cal habitatge”, especialment de lloguer. Però no pot fer-se a qualsevol preu. “Si per resoldre el problema de l’habitatge a curt termini hem de destrossar el paisatge del país, aquesta no és la solució”, va al·legar, a més de defensar que cal treballar a mitjà i llarg termini.Ara bé, Espot va recordar que “hem de ser honestos” perquè Govern no té “una vareta màgica”. De fet, va traslladar gran part de la responsabilitat als ens comunals. “Bona part de la resolució del problema no correspon a Govern, sinó als comuns”, que són les administracions competents per modificar els respectius plans d’urbanisme i limitar la construcció, i va destacar la importància del consens per no crear una “Andorra de dues velocitats”. Malgrat això, Espot va matisar que “no hem de defugir la nostra responsabilitat”, indicant que l’executiu té una “funció cohesionadora”.En aquest sentit, va destacar que un dels grans reptes en el tram final de la legislatura és “trobar el punt d’equilibri entre créixer i continuar construint –perquè tenim escassetat de pisos de lloguer–, però d’una manera més sostenible, reflexionada i respectuosa amb el medi ambient”. I va defensar buscar “solucions moderades”, perquè “creiem que en la centralitat política hi ha les decisions encertades”. Així, va recordar que l’executiu “no és el Govern dels propietaris, dels mediambientals o els que volen aturar la inversió estrangera”, sinó que ha de “representar el sentiment majoritari”. Per això, “recollirem el sentir de les associacions i extraurem el que s’ajusti a l’equilibri”.A més, Espot va destacar la importància de mantenir l’estètica i entorn del Principat, recordant que gran part del seu atractiu turístic es deu al paratge natural que guarda.Aquestes declaracions sobre l’habitatge i el creixement del país es van fer en el marc de la visita d’Espot a la casa de colònies AINA, que “exemplifica el que sempre ha estat i volem que sigui Andorra”, segons va declarar. A la visita també hi van assistir el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo; la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la ministra d’Esports i Cultura, Sílvia Riva, que juntament amb Espot van conversar amb els nens, els monitors i mossèn Ramon.