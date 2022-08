Forta pedregada a Canillo

Actualitzada 06/08/2022 a les 16:59

Ens envien des de Canillo (Andorra) aquestes imatges. La calamarsada a començar sobre les 15:50h #meteocatpedra pic.twitter.com/5TRJq6FHeK — ADV Terres de Ponent - Xarxa granímetres (@AdvTerresPonent) August 6, 2022

DI-LU-VIANT… #Canillo #Andorra Atenció amb la temperatura 8 graus a 1800m pic.twitter.com/YfCfmyDOeg — Ricard Riba Alcobé (@RicardRiba_and) August 6, 2022

Tindrem un matí força assolellat, amb núvols més presents que els dies passats️. A partir del migdia esperem nous ruixats de caràcter tempestuós que puguin afectar tot el territori⛈️, essent més abundants al nord d'#Andorra.

⚠️#avís_groc

+ info➡️ https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/TLFatIkq8b — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) August 6, 2022

Els pronòstics s'han complert i a primera hora de la tarda han començat a caure els primers ruixats arreu del Principat. Tal com preveia Meteorologia, aquests han estat més abundants al nord del país, on han caigut amb forma de calamarsa. En aquest sentit, aquest matí el departament de Meteo informava que mantenia activat l'avís groc per tempestes fins a les nou de la nit.El pronòstic avança que el dia de demà serà força similar, amb un nou matí assolellat i el creixement de núvol convectius a la tarda que podrien deixar ruixats "localment de caràcter tempestuós", segons la previsió de Meteo.La previsió a llarg termini indica que l'inici de setmana es protagonitzarà per matins assolellats i núvols a la tarda que podrien deixar febles ruixats, mentre que per dimarts no s'esperen precipitacions.