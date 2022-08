Acció Feminista demana més vigilància policial de paisà

Actualitzada 06/08/2022 a les 06:19

Acció Feminista va condemnar ahir, en un comunicat, les “agressions masclistes amb punxades” a dones arran del cas que es va produir a la festa major de Sant Julià. En el text, l’entitat assegura que es tracta “d’un nou atemptat contra les dones per atemorir-nos i apartar-nos de l’espai públic”. L’associació exposa en el seu argumentari que el protocol activat pel Govern dimecres passat “és insuficient” i que a les portes d’una festa major massiva com la d’Andorra la Vella “instem Govern i comuns a impulsar punts liles on puguin dirigir-se les dones per informar-se, rebre atenció sobre actituds masclistes i comportaments sexistes, alhora que sensibilitzar i prevenir sobre aquests comportaments”. El col·lectiu va reclamar un increment de la vigilància policial “en festes majors i espais d’oci nocturn “amb agents de paisà en aquests recintes per detenir els agressors”, que afirmen que “sovint estan organitzats”.