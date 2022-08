Incendi en una obra d'Anyós

Actualitzada 05/08/2022 a les 21:15

Els bombers han intervingut aquesta tarda en un incendi entre Anyós i la collada de Baixalís. Segons informa el cap de guàrdia, l'avís per una columna de fum blanc i intens els ha arribat a les 19.12 hores i ha estat provocat per un petit incendi en unes fustes i cartons d'un habitatge en construcció. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat un helicòpter, una dotació del parc de la Massana i el cap de guàrdia. En arribar-hi, l'helicòpter ha descarregat 800 litres d'aigua, donant gairebé per controlat l'incendi. A hores d'ara l'helicòpter es troba encara sanejant i controlant la zona, ja que la part incendiada es troba a poca distància de la massa forestal. El cap de guàrdia calcula que el foc ha cremat uns 5 metres quadrats.