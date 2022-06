Una de les famílies sirianes ja disposa d'habitatge al país

Els refugiats, que es troben al Líban, arribaran aviat al Principat

La presidenta d’Unicef Andorra, Geòrgia Pont, va anunciar ahir que el ministeri d’Afers Socials ja ha trobat allotjament per a una de les dues famílies sirianes que es troben en espera d’arribar a Andorra. “Des d’Unicef sabem que Govern està duent a terme tràmits per a la recerca d’un segon habitatge”, va relatar, tot destacant que el ministeri està treballant amb una sèrie d’estructures perquè les famílies una vegada al país puguin gaudir d’una acollida amb totes les garanties.



Tal com va anunciar la setmana passada el mossèn de la parròquia de Sant Julià de Lòria Pepe Chisvert, el fet de