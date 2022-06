Un 67% d'entrades venudes per al Cirque du Soleil

Actualitzada 07/06/2022 a les 11:36

El director general d'Andorra Turisme Betim Budzaku ha anunciat aquest matí que ja s'han venut un 67% del total de les entrades per a l'espectacle MŪV del Cirque du Soleil que tindrà lloc entre el 2 i el 31 de juliol, és a dir, unes 73.700 localitats. A més, Budzaku ha destacat que d'entre les entrades reservades per al sector turístic -en referència als paquets d'hotel-, un 54% ja estan reservades. Per altra banda, el director d'Andorra Turisme ha indicat que el públic prové de 19 països diferents. "Segons les dades dels països veïns preveiem una bona temporada d'estiu" ha assegurat Budzaku.