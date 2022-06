Proves d'accés a la universitat al sistema espanyol

Actualitzada 07/06/2022 a les 13:19

Els alumnes del sistema espanyol estan fent des d'aquest matí les proves d'Evaluació per a l'accés a la Universitat (EvAU) a les instal·lacions del col·legi Maria Moliner de la Margineda. La convocatòria aplega poc més de 150 estudiants dels quals uns 70 pertanyen al Sant Ermengol, uns 40 són del Maria Moliner, 5 de l'Agora Internacional i en algunes proves hi participen escolars del sistema andorrà.El director del col·legi Maria Moliner, Aurelio Corral, ha assenyalat que tots els estudiants han de passar exàmens d'una part general obligatòria de llengua, història d'Espanya, idioma estranger i matèries en funció de la modalitat de batxillerat que hagin cursat i després hi ha exàmens de la part específica que fan els alumnes segons el que hagin estudiat i les assignatures que vulguin perquè ponderin per a la carrera universitària que volen fer.Corral ha indicat que les proves es desenvolupen des de les 9 hores a les 20 hores, avui, demà i dijous en quatre franges amb exàmens d'hora i mitja de durada. L'EvAU es fa al pavelló del centre educatiu espanyol sense cap restricció per la covid després de dos anys i els exàmens són els que han portat els sis membres del tribunal de la UNED que supervisen les proves. La data límit d'entrega de les notes és el 22 de juny.