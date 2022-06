Primera sessió de treball del pla estratègic d'innovació

Actualitzada 07/06/2022 a les 06:41

Andorra Recerca i Innovació i Andorra Business inicien avui la primera sessió de treball de les comissions del pla estratègic d’innovació. L’acte tindrà lloc a la Casa de la Muntanya, l’espai d’innovació i aprenentatge impulsat pel comú d’Ordino i el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (Cenma). La segona sessió tindrà lloc demà. La jornada plantejarà els reptes que ha d’afrontar el país en els propers anys per promoure el talent, el creixement empresarial i la millora de les infraestructures, entre d’altres qüestions relacionades amb el desenvolupament econòmic. Andorra Recerca i Innovació va informar ahir mitjançant els seus comptes oficials a les xarxes socials que les portes de la Casa de la Muntanya són obertes per a tothom que vulgui participar en la sessió. Per demanar informació sobre la trobada cal enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic livinglab@ari.ad.