Policies multats

El servei de circulació de la capital va sancionar dos vehicles policials estacionats a l’exterior de la Batllia.

A l’exterior de la seu de la Justícia llueix un senyal ben visible que indica que l’espai està reservat per a les dotacions de la policia que de manera freqüent han d’acudir a la Batllia per acompanyar acusats o garantir més seguretat. I tot arran d’un conflicte que agents del cos van tenir amb el servei de circulació d’Andorra la Vella quan els vehicles policials van ser sancionats per estacionament en un lloc no permès, concretament a l’exterior de l’edifici judicial.



Ningú podrà negar que els agents del comú van fer la seva feina amb zel, excessiu a parer dels policies,