Els treballadors són captats al seu país per una empresa espanyola que és subcontractada a Andorra per acabar les promocions

La construcció ha trobat en la mà d’obra provinent del Perú la resposta al boom que viu el sector, que contrasta amb les dificultats per mantenir o ampliar el personal. Les constructores es queixen que a diferència de l’hostaleria, no disposen de quotes per poder contractar empleats que permetin ampliar la plantilla i, d’aquesta manera, complir els terminis previstos o bé accedir a altres contractes sucosos.



Fonts del sector xifren en unes 150 persones les que depenen d’empreses espanyoles que, en règim de subcontracta, subministren treballadors que contracten directament del Perú, encara que també n’hi ha de països africans, com ara

