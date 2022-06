Medi ambient presenta una campanya per divulgar l'economia circular

Actualitzada 07/06/2022 a les 13:02

El ministeri d'Agricultura i Medi Ambient ha presentat una campanya que té l'objectiu d'acompanyar l'entrada en vigor de la llei d'economia circular, incidir sobre un canvi d'hàbits entre els ciutadans, informar els sectors implicats sobre les novetats del text legislatiu i donar a conèixer la campanya d'ajuts als projectes d'economia circular. El pressupost de la campanya és de 19.000 euros sumats a la difusió a mitjans que ho farà ascendir a un màxim de 34.000 euros segons ha explicat Sílvia Ferrer, directora del departament de sostenibilitat i medi ambient.

La campanya tindrà tres fases: la primera fase des d'ara fins al juliol. La finalitat és fer reflexionar informar i conscienciar sobre els conceptes i s'està fent a través de mitjans i xarxes socials. La segona fase servirà per avisar i informar els sectors implicats, com l'hostaleria, la construcció, els supermercats, la importació i exportació entre d'altres. En aquesta fase les accions es faran directament amb les associacions professionals i col·legis afectats per l'entrada en vigor de la llei i els canvis que implica en l'àmbit legislatiu. Començarà al juliol i durarà fins a l'agost. La tercera fase servirà per informar sobre les accions concretes de la llei que poden fer ciutadania i sectors. Es retornarà a les xarxes i mitjans i es mantindrà la comunicació amb els sectors i s'incorporarà la divulgació a les escoles. Es portarà a terme a partir de la tardor. La campanya vetllarà per minimitzar els materials promocionals. Tots els opis tindran una segona vida i seran fets a mà per una empresa local. El marxandatge es confeccionarà amb material reciclat i es faran enquestes a peu de carrer per calibrar l'abast de la campanya.