Actualitzada 07/06/2022 a les 06:45

Ahir a la tarda el cos de bombers es va haver de desplaçar a una de les torres d’Escaldes després que una de les alarmes de temperatura del pàrquing s’activés. Segons el cap de guàrdia, va ser una falsa alarma, tot i que la dotació va revisar la zona per comprovar que no hi havia perill.