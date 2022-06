Exposició d'obres en NFT a benefici d'Ucraïna

Actualitzada 07/06/2022 a les 10:50

Una exposició amb obres de sis autors en format virtual servirà per recollir fons per a Ucraïna. La iniciativa 'NFT Solidarity Gallery' és el projecte de fi de curs de Martí Farrero Bordas, alumne de quart de segona ensenyança de l'escola andorrana d'Ordino, que ha creat una galeria virtual amb treballs d'artistes i fotògrafs en format d'actius no tangibles.El jove de 16 anys ha dissenyat una galeria amb obres de Pere Moles, Natàlia Montané, Georgina Lladós, Yurena Sequera, Patrick Morlaes i Paula Franco per donar suport als artistes i impulsar una nova via per donar a conèixer les seves creacions. Els sis treballs exposats es venen a preus entre 100 i 300 euros i les fons recaptats es destinaran a l'Unicef i la Creu Roja per ajudar a Ucraïna.La galeria es pot visitar a la web Oncyber i la compra es pot fer a la plataforma OpenSea mitjançant la criptomoneda ethers, la moneda d'Etherum, en tractar-se d'actius tokenitzats. El perfil de Martí Farrero Bordas per promocionar el projecte és 'NFTanducr' i es pot trobar a Instagram i a Twitter.