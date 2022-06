Andorra Telecom obre dos nous processos de selecció de personal

Actualitzada 07/06/2022 a les 06:44

El BOPA del 31 de maig va recollir l’avís pel qual s’informava de l’obertura de dos nous processos de selecció per cobrir dues vacants a Andorra Telecom. En concret, es tracta d’un “analista d’oficina de programa” i un “network engineer”. Segons s’explica al portal web de la companyia, en el cas de l’analista se’l requereix per “participar en el procés de definició de l’estratègia de projectes i de la seva evolució, gestionant-los i coordinant-los”. A més, aquesta persona “també s’encarregarà de la identificació i implementació de nous serveis i recursos tecnològics sobre la base de les tendències del mercat i en funció de les necessitats, les capacitats tècniques i l’evolució dels serveis d’Andorra Telecom”, explica l’entitat. Pel que fa al lloc d’enginyer, l’empresa de telecomunicacions assenyala que requereix un “enginyer/a de xarxa IP per liderar l’anàlisi, planificació, disseny i execució d’arquitectures de xarxa, així com la gestió projectes i enginyeria de client aportant valor afegit”. En tots dos casos, es pot fer arribar el currículum a l’apartat Treballa amb nosaltres del portal web d’Andorra Telecom.