El director dels aeroports catalans creu que la tecnologia potenciarà compartir els avions privats

L’aeroport d’Andorra-la Seu busca més opcions per seguir rendibilitzant la inversió. Mentre el Govern aposta per ampliar la connexió amb Madrid així com activar noves destinacions com la de Palma de Mallorca, des d’Aeroports de Catalunya i la Generalitat aposten per una via diferent per potenciar la infraestructura.



Així, el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, posa la mirada en l’aviació corporativa com una oportunitat de futur per situar l’aeroport de la Seu d’Urgell com una opció de turisme de proximitat. “Un aeroport va molt més enllà del model turístic, si recomptem les operacions de la Seu, Airnostrum només fa 200