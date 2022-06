El departament de Medi Ambient treballa per protegir diverses espècies amenaçades

La biodiversitat del Principat conviu amb certes amenaces que poden provocar que algunes espècies arribin a estar en perill d’extinció. És el cas del trencalòs, l’àguila daurada, l’aufrany i el voltor negre, quatre aus caçadores i rapinyaires que han vist la seva presència decréixer substancialment els darrers anys. Per aquesta raó el passat mes de març el Govern va publicar un plec de bases per a un concurs nacional d’elaboració d’un pla de recuperació per a aquestes espècies. Segons va explicar al Diari Jepo Naudi, cap d’àrea de Biodiversitat i Paisatge del departament de Medi Ambient, s’ha optat per agrupar