La tercera volta

Les eleccions legislatives marcaran el mandat de Macron i molts votants se les prenen com la ronda final de les presidencials

Mes i mig després de la reelecció d’Emmanuel Macron com a president de la República, per a molts electors les eleccions legislatives van arribar com una tercera volta que determinarà si La República en Marxa manté la majoria parlamentària que li ha permès governar els darrers cinc anys amb el suport dels grups parlamentaris de centredreta Moviment Demòcrata i la Unió de Demòcrates i Independents o si hi ha un viratge parlamentari cap a altres opcions polítiques amb l’extrema dreta de Marine Le Pen i l’esquerra de Jean-Luc Mélenchon com a principals protagonistes.



L’Alexandre és un resident francès va explicar que