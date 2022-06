Detingut per disparar una arma de foc per la finestra

Actualitzada 06/06/2022 a les 12:11

La policia va detenir un home resident de 60 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral per utilització temerària d’arma de foc. Els fets van tenir lloc el dimarts 31 de maig a les 17.04 hores a Andorra la Vella quan el cos de seguretat va ser requerit, ja que vàries persones van escoltar el que semblarien trets d’una arma de foc que provenien de la finestra d’un edifici. Sobre lloc, els agents van trobar diferents baines de munició real i van efectuar una enquesta per l’edifici a fi d’esbrinar l’autor dels fets, el qual va ser controlat i detingut posteriorment a l’interior del seu domicili. En la intervenció, es van comissar quatre armes curtes i més de 1.900 cartutxos.El cos de policia va procedir a la detenció de quinze persones durant aquesta darrera setmana (del 30 de maig al 5 de juny del 2022). Les detencions s'han dut a terme concretament sis pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i nou per altres delictes.