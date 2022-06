Quatre arrestats per agressions en l'àmbit domèstic

Actualitzada 06/06/2022 a les 12:34

El cos de seguretat va arrestar tres homes i una dona durant la setmana passada per agredir les seves parelles i un altre home per ferir el seu germà. El primer va tenir lloc a Andorra la Vella, el passat dijous 2 de juny a les 17.55 hores quan els agents es van desplaçar a un domicili particular per una discussió entre parella que va derivar en una agressió mútua. A conseqüència de la baralla, l'home resident de 45 anys i la dona no resident de 39 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic.Un altre home resident de 37 anys va ser arrestat també com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic en seguiment d'una denúncia per maltractaments físics envers la seva parella sentimental. Els fets van tenir lloc el divendres 3 de juny a les 20.30 hores a Sant Julià de Lòria.La matinada de dissabte a diumenge a les 00.13 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 50 anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc quan els agents van ser requerits des d'un establiment hoteler per una discussió de parella entres clients que va derivar en una agressió per part de l'interessat envers l'altra part.També la mateixa matinada a les 01:06 hores a Escaldes-Engordany, un home resident de 41 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic. El cos de seguretat va ser requerit per una baralla a l'exterior d'un local d'oci nocturn per una discussió entre germans que va derivar en una agressió de l'interessat envers l'altra part.