Activitats tota la setmana per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient

Actualitzada 06/06/2022 a les 06:31

El ministeri de Medi Ambient ha organitzat un seguit d’activitats que es desenvoluparan al llarg de la setmana per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient que es va celebrar ahir. El lema d’enguany marcat per l’ONU és Una sola Terra, un eslògan carregat de simbolisme perquè va ser el mateix que es va utilitzar en la Conferència d’Estocolm del 1972 i que es recupera cinquanta anys després. La setmana arrencarà demà amb la presentació de la campanya de comunicació d’Economia Circular que ha impulsat el ministeri. Dimecres es presentarà la nova guia didàctica que explica de forma planera i entenedora el Reglament de grans esdeveniments en el medi natural perquè el sector li sigui de fàcil aplicació. Dijous es durà a terme l’entrega de premis del concurs d’iniciatives ambientals 2021-2022 i dissabte s’ha reservat per impulsar la Festa del Medi Ambient, que aplegarà un conjunt d’actes al Prat del Roure.