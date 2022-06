Es presentarà al Consell General, després del crèdit contra ingressos demanat

El ministre de Finances, Eric Jover, portarà la revisió d’ingressos i despeses dels pròxims tres anys al Consell General per analitzar la situació d’endeutament de l’executiu. Una decisió que també s’aplicarà al pressupost d’aquest 2022 per analitzar l’impacte real del paquet de mesures per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania en els comptes del Govern.



Segons va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, l’executiu demanarà un crèdit per valor de deu milions d’euros per fer front a la despesa extra que suposa les mesures anunciades ara fa unes setmanes. Cal destacar, però, que aquest crèdit no implicarà ampliar de